Urban Outfitters Aktie
WKN: 888903 / ISIN: US9170471026
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05.05.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Urban Outfitters legt Quartalsergebnis vor
Urban Outfitters wird voraussichtlich am 20.05.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 11 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,15 USD. Dies würde einer Verringerung von 0,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Urban Outfitters 1,16 USD je Aktie vermeldete.
Die Schätzungen von 10 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,46 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 9,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,33 Milliarden USD in den Büchern standen.
11 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,89 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 5,06 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 6,69 Milliarden USD, gegenüber 6,17 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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