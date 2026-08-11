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WKN: 888903 / ISIN: US9170471026

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11.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Urban Outfitters zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Urban Outfitters präsentiert in der voraussichtlich am 26.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2026 endete.

Im Schnitt gehen 12 Analysten von einem Gewinn von 1,72 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,58 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten ein Plus von 9,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,65 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,50 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 12 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,18 USD je Aktie, gegenüber 5,06 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 6,71 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 6,17 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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