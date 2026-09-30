U.S. Bancorp Aktie

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WKN: 917523 / ISIN: US9029733048

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30.09.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: US Bancorp gewährt Anlegern Blick in die Bücher

US Bancorp wird voraussichtlich am 15.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

19 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,31 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 7,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,22 USD erwirtschaftet wurden.

16 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 28,42 Prozent auf 7,98 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,14 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

22 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,23 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 4,62 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 31,00 Milliarden USD, gegenüber 42,23 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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