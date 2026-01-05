U.S. Bancorp Aktie
WKN: 917523 / ISIN: US9029733048
|
05.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: US Bancorp mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
US Bancorp äußert sich voraussichtlich am 20.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Im Schnitt gehen 20 Analysten von einem Gewinn von 1,18 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,01 USD je Aktie erzielt worden.
17 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 32,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,74 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei US Bancorp für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 7,30 Milliarden USD aus.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,53 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 3,79 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 28,56 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 42,36 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu U.S. Bancorpmehr Nachrichten
|
05.01.26
|S&P 500-Wert US Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in US Bancorp von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
05.01.26
|Erste Schätzungen: US Bancorp mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.12.25