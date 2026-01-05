Erste Schätzungen: US Bancorp mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

US Bancorp äußert sich voraussichtlich am 20.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Im Schnitt gehen 20 Analysten von einem Gewinn von 1,18 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,01 USD je Aktie erzielt worden.

17 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 32,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,74 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei US Bancorp für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 7,30 Milliarden USD aus.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,53 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 3,79 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 28,56 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 42,36 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at