U.S. Bancorp Aktie

U.S. Bancorp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 917523 / ISIN: US9029733048

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
01.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: US Bancorp präsentiert Quartalsergebnisse

US Bancorp wird voraussichtlich am 16.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 18 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,27 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei US Bancorp noch ein Gewinn pro Aktie von 1,11 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll US Bancorp in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 30,12 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 7,55 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 10,81 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 21 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,10 USD, gegenüber 4,62 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 30,53 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 42,23 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu U.S. Bancorp

mehr Nachrichten