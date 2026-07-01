Erste Schätzungen: US Bancorp präsentiert Quartalsergebnisse

US Bancorp wird voraussichtlich am 16.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 18 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,27 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei US Bancorp noch ein Gewinn pro Aktie von 1,11 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll US Bancorp in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 30,12 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 7,55 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 10,81 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 21 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,10 USD, gegenüber 4,62 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 30,53 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 42,23 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at