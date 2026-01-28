Erste Schätzungen: US Foods gewährt Anlegern Blick in die Bücher

US Foods gibt voraussichtlich am 12.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 16 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,00 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,280 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 13 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 4,17 Prozent auf 9,89 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,49 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,94 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 2,02 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 39,52 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 37,88 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at