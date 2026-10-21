Erste Schätzungen: US Foods gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

US Foods lässt sich voraussichtlich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird US Foods die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

14 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,25 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 86,57 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,670 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 12 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 4,02 Prozent auf 10,60 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,19 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 15 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,78 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,94 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt von insgesamt 41,51 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 39,42 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at