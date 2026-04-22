Erste Schätzungen: US Foods vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

US Foods wird voraussichtlich am 07.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

15 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,807 USD aus. Im letzten Jahr hatte US Foods einen Gewinn von 0,490 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll US Foods in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,18 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 9,65 Milliarden USD im Vergleich zu 9,35 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,78 USD, gegenüber 2,94 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt 41,57 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 39,42 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at