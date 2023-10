Erste Schätzungen: US Physical Therapy präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

US Physical Therapy gibt voraussichtlich am 07.11.2023 die Zahlen für das am 30.09.2023 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,615 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte US Physical Therapy 0,580 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll US Physical Therapy nach den Prognosen von 6 Analysten 148,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 6,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 139,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,67 USD im Vergleich zu 2,70 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 600,0 Millionen USD, gegenüber 553,1 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at