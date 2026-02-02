USA Compression Partners LP Partnership Units Aktie
WKN DE: A1KB0J / ISIN: US90290N1090
|
02.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: USA Compression Partners LP Partnership Units legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
USA Compression Partners LP Partnership Units wird voraussichtlich am 17.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,276 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte USA Compression Partners LP Partnership Units 0,180 USD je Aktie eingenommen.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 253,6 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 3,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 245,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Die Prognosen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,931 USD, gegenüber 0,720 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 999,1 Millionen USD im Vergleich zu 950,5 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
