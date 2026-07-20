USA Compression Partners LP Partnership Units Aktie
WKN DE: A1KB0J / ISIN: US90290N1090
|
20.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: USA Compression Partners LP Partnership Units veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
USA Compression Partners LP Partnership Units wird voraussichtlich am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,278 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte USA Compression Partners LP Partnership Units 0,220 USD je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 340,5 Millionen USD – ein Plus von 36,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem USA Compression Partners LP Partnership Units 250,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,16 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,850 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 1,36 Milliarden USD, gegenüber 998,1 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu USA Compression Partners LP Partnership Units
Analysen zu USA Compression Partners LP Partnership Units
Aktien in diesem Artikel
|USA Compression Partners LP Partnership Units
|26,09
|-3,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX beendet Handel leichter -- Wall Street schließt schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten im Freitagshandel abwärts. Die Wall Street notierte mit negativen Vorzeichen. Asiens Börsen zeigten sich am Freitag in Rot.