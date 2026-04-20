Erste Schätzungen: USANA Health Sciences gewährt Anlegern Blick in die Bücher

USANA Health Sciences wird voraussichtlich am 05.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,440 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,490 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll USANA Health Sciences nach der Prognose von 1 Analyst 241,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 3,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 249,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 2,00 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,580 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 942,5 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 925,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at