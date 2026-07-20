USANA Health Sciences Aktie
WKN: 923145 / ISIN: US90328M1071
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20.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: USANA Health Sciences legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
USANA Health Sciences wird voraussichtlich am 04.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst schätzt, dass USANA Health Sciences im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,430 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,520 USD je Aktie gewesen.
1 Analyst geht beim Umsatz von 235,0 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 0,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 235,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 2,12 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,580 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 945,1 Millionen USD aus im Gegensatz zu 925,3 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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