Erste Schätzungen: USANA Health Sciences vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

USANA Health Sciences lädt voraussichtlich am 17.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,410 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,230 USD je Aktie vermeldet.

USANA Health Sciences soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 226,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 213,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 1,74 USD, gegenüber 2,19 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 925,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 854,5 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at