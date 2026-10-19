USANA Health Sciences Aktie
WKN: 923145 / ISIN: US90328M1071
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19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: USANA Health Sciences zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
USANA Health Sciences wird voraussichtlich am 03.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,110 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 1,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 213,7 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 217,4 Millionen USD aus.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,760 USD, gegenüber 0,580 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 909,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 925,3 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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