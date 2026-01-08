Erste Schätzungen: USCB Financial A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

USCB Financial A gibt voraussichtlich am 22.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,504 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei USCB Financial A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,340 USD in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 30,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 37,8 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei USCB Financial A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 26,3 Millionen USD aus.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,73 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,24 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 98,6 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 144,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at