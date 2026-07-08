Erste Schätzungen: USCB Financial A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

USCB Financial A präsentiert in der voraussichtlich am 23.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,486 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 21,50 Prozent erhöht. Damals waren 0,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 26,7 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 32,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 39,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,00 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,33 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 108,8 Millionen USD, gegenüber 152,1 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at