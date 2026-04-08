Erste Schätzungen: USCB Financial A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

USCB Financial A wird voraussichtlich am 23.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,474 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte USCB Financial A noch 0,380 USD je Aktie eingenommen.

4 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 26,0 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 31,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 37,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,03 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,33 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 109,0 Millionen USD, gegenüber 152,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at