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WKN: 859969 / ISIN: JP3156400008

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29.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: USHIO legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

USHIO präsentiert voraussichtlich am 14.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 29,40 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte USHIO noch 11,56 JPY je Aktie eingenommen.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 5,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 49,52 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei USHIO für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 47,00 Milliarden JPY aus.

4 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 99,38 JPY je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 70,27 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 173,45 Milliarden JPY, gegenüber 177,62 Milliarden JPY im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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