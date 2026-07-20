Erste Schätzungen: USHIO mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

USHIO wird voraussichtlich am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass USHIO für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 8,50 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -32,060 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 15,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 44,40 Milliarden JPY gegenüber 38,36 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 131,03 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 94,88 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 211,93 Milliarden JPY, gegenüber 179,21 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at