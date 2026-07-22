Erste Schätzungen: UTZ Brands A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

UTZ Brands A lädt voraussichtlich am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,185 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte UTZ Brands A ein EPS von 0,120 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll UTZ Brands A in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,21 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 374,8 Millionen USD im Vergleich zu 366,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,777 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,010 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 1,50 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,44 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at