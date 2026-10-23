UTZ Brand a Aktie
WKN DE: A2QCQ3 / ISIN: US9180901012
|
23.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: UTZ Brands A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
UTZ Brands A wird voraussichtlich am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,226 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 384,8 Millionen USD aus – eine Steigerung von 1,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte UTZ Brands A einen Umsatz von 377,8 Millionen USD eingefahren.
8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,775 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,49 Milliarden USD, gegenüber 1,44 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UTZ Brands Inc Registered Shs -A-
|
23.10.26
|Erste Schätzungen: UTZ Brands A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.08.26
|Ausblick: UTZ Brands A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: UTZ Brands A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
21.07.26
|Utz Brands-Aktie explodiert: Intersnack übernimmt US-Snackhersteller für Milliarden (finanzen.at)
|
05.05.26
|Ausblick: UTZ Brands A legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu UTZ Brands Inc Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|UTZ Brands Inc Registered Shs -A-
|14,28
|-0,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.