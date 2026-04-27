V-Guard Industries Aktie
WKN DE: A2AQ5Z / ISIN: INE951I01027
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27.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: V-Guard Industries legt Quartalsergebnis vor
V-Guard Industries präsentiert in der voraussichtlich am 12.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,14 INR aus. Im letzten Jahr hatte V-Guard Industries einen Gewinn von 2,08 INR je Aktie eingefahren.
13 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 16,77 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 9,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 15,38 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 7,47 INR, gegenüber 7,17 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 59,27 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 55,66 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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