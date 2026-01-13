Erste Schätzungen: V-Guard Industries stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

V-Guard Industries äußert sich voraussichtlich am 28.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,36 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei V-Guard Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 1,38 INR in den Büchern gestanden.

10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 7,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 12,69 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei V-Guard Industries für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 13,68 Milliarden INR aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,72 INR, gegenüber 7,17 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 19 Analysten auf durchschnittlich 59,85 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 55,66 Milliarden INR generiert wurden.

