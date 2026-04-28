Erste Schätzungen: V Technology verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

V Technology veröffentlicht voraussichtlich am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 166,10 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 78,44 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 51,43 Prozent auf 21,74 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte V Technology noch 14,36 Milliarden JPY umgesetzt.

Die Erwartung von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 300,90 JPY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 84,07 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 53,80 Milliarden JPY, gegenüber 46,18 Milliarden JPY im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at