V Technology Aktie
WKN: 590272 / ISIN: JP3829900004
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28.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: V Technology verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
V Technology veröffentlicht voraussichtlich am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 166,10 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 78,44 JPY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 51,43 Prozent auf 21,74 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte V Technology noch 14,36 Milliarden JPY umgesetzt.
Die Erwartung von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 300,90 JPY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 84,07 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 53,80 Milliarden JPY, gegenüber 46,18 Milliarden JPY im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
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