Vaccibody AS Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2PZ5J / ISIN: NO0010714785

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10.11.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Vaccibody AS Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Vaccibody AS Registered wird voraussichtlich am 25.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,020 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,100 NOK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz liegt die Prognose von 1 Analyst bei 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,0 Millionen NOK.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,080 USD aus. Im Vorjahr waren -0,420 NOK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 0,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen NOK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net

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