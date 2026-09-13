Vail Resorts Aktie

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WKN: 905285 / ISIN: US91879Q1094

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13.09.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Vail Resorts stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Vail Resorts wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 28.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.07.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 12 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -5,229 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -5,080 USD je Aktie vermeldet.

10 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 1,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 271,3 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 275,6 Millionen USD aus.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,32 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 7,53 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 2,84 Milliarden USD, gegenüber 2,96 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

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