Erste Schätzungen: Vail Resorts stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Vail Resorts gibt voraussichtlich am 08.06.2026 die Zahlen für das am 30.04.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 11 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 9,04 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Vail Resorts noch ein Gewinn pro Aktie von 10,54 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,21 Milliarden USD aus – eine Minderung von 6,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Vail Resorts einen Umsatz von 1,30 Milliarden USD eingefahren.

Die Schätzungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,75 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,53 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 2,85 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 2,96 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at