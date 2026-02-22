Erste Schätzungen: Vail Resorts stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Vail Resorts präsentiert voraussichtlich am 09.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel.

10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,17 USD gegenüber 6,56 USD im Vorjahresquartal.

8 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1,11 Milliarden USD gegenüber 1,14 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 2,27 Prozent.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,71 USD im Vergleich zu 7,53 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 2,98 Milliarden USD, gegenüber 2,96 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at