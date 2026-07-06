Vaisala O a Aktie
WKN: 897122 / ISIN: FI0009900682
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06.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Vaisala O A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Vaisala O A stellt voraussichtlich am 21.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,401 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Vaisala O A 0,300 EUR je Aktie eingenommen.
4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 145,0 Millionen EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Vaisala O A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 150,8 Millionen EUR aus.
Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,05 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,65 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 619,7 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 596,9 Millionen EUR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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