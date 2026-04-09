Vaisala O a Aktie
WKN: 897122 / ISIN: FI0009900682
|
09.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Vaisala O A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Vaisala O A wird voraussichtlich am 24.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,359 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,330 EUR je Aktie erzielt worden.
5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 1,78 Prozent auf 138,0 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 135,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,98 EUR im Vergleich zu 1,65 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 617,3 Millionen EUR, gegenüber 596,9 Millionen EUR ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vaisala OyShs -A-
|
06:21
|Erste Schätzungen: Vaisala O A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.02.26
|Ausblick: Vaisala O A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: Vaisala O A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Ausblick: Vaisala O A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Vaisala OyShs -A-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Vaisala OyShs -A-
|47,05
|1,07%