Erste Schätzungen: Vaisala O A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Vaisala O A wird voraussichtlich am 24.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,359 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,330 EUR je Aktie erzielt worden.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 1,78 Prozent auf 138,0 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 135,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,98 EUR im Vergleich zu 1,65 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 617,3 Millionen EUR, gegenüber 596,9 Millionen EUR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at