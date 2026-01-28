Vaisala O a Aktie

WKN: 897122 / ISIN: FI0009900682

28.01.2026 06:21:14

Erste Schätzungen: Vaisala O A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Vaisala O A lässt sich voraussichtlich am 12.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Vaisala O A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,499 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Vaisala O A ein EPS von 0,590 EUR je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Vaisala O A mit einem Umsatz von insgesamt 163,6 Millionen EUR abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 167,5 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,31 Prozent verringert.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,67 EUR, gegenüber 1,76 EUR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 598,3 Millionen EUR, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 564,6 Millionen EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

