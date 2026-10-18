Valaris Aktie
WKN DE: A3CNQC / ISIN: BMG9460G1015
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18.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Valaris gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Valaris wird voraussichtlich am 02.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,13 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,65 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 569,3 Millionen USD aus – eine Minderung von 4,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Valaris einen Umsatz von 595,7 Millionen USD eingefahren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,03 USD je Aktie, gegenüber 13,86 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 2,17 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,37 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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