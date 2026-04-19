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19.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Valaris informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Valaris präsentiert in der voraussichtlich am 04.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

9 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,013 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 97,55 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,530 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 441,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 28,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 620,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Der Ausblick von 12 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,32 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 13,86 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 2,12 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,37 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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