Valaris Aktie
WKN DE: A3CNQC / ISIN: BMG9460G1015
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21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Valaris stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Valaris wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,298 USD gegenüber 1,61 USD im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 491,6 Millionen USD aus – eine Minderung von 20,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Valaris einen Umsatz von 615,2 Millionen USD eingefahren.
Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,02 USD je Aktie, gegenüber 13,86 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 2,15 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 2,37 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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