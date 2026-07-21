Erste Schätzungen: Valaris stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Valaris wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,298 USD gegenüber 1,61 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 491,6 Millionen USD aus – eine Minderung von 20,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Valaris einen Umsatz von 615,2 Millionen USD eingefahren.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,02 USD je Aktie, gegenüber 13,86 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 2,15 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 2,37 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at