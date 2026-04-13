Erste Schätzungen: Vale gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Vale stellt voraussichtlich am 28.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,500 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,330 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Plus von 16,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 9,46 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,11 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,09 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,580 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 24 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 41,22 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 38,23 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at