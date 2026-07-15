Vale Aktie

Vale für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RN7M / ISIN: US91912E1055

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15.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Vale legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Vale wird sich voraussichtlich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt gehen 13 Analysten von einem Gewinn von 0,490 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,500 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 10,42 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 18,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,79 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 22 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,97 USD, gegenüber 0,580 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 21 Analysten durchschnittlich auf 41,50 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 38,23 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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