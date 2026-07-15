Erste Schätzungen: Vale SA legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Vale SA äußert sich voraussichtlich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 12 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,53 BRL je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Vale SA 2,83 BRL je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 53,20 Milliarden BRL aus – eine Steigerung von 6,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Vale SA einen Umsatz von 49,81 Milliarden BRL eingefahren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,05 BRL, gegenüber 3,24 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 20 Analysten auf durchschnittlich 210,78 Milliarden BRL geschätzt, nachdem im Vorjahr 213,60 Milliarden BRL generiert wurden.

Redaktion finanzen.at