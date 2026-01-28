Vale Aktie

Vale für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 897136 / ISIN: BRVALEACNOR0

28.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Vale SA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Vale SA lässt sich voraussichtlich am 12.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Vale SA die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 11 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 3,16 BRL je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Vale SA noch ein Verlust pro Aktie von -1,090 BRL in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 58,26 Milliarden BRL aus – eine Minderung von 1,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Vale SA einen Umsatz von 59,40 Milliarden BRL eingefahren.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 22 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,72 BRL im Vergleich zu 7,39 BRL im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 23 Analysten durchschnittlich bei 203,24 Milliarden BRL, gegenüber 206,01 Milliarden BRL im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas höher -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag kaum. Der deutsche Markt bewegt sich im Minus. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

