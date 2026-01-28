Erste Schätzungen: Vale SA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Vale SA lässt sich voraussichtlich am 12.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Vale SA die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 11 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 3,16 BRL je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Vale SA noch ein Verlust pro Aktie von -1,090 BRL in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 58,26 Milliarden BRL aus – eine Minderung von 1,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Vale SA einen Umsatz von 59,40 Milliarden BRL eingefahren.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 22 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,72 BRL im Vergleich zu 7,39 BRL im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 23 Analysten durchschnittlich bei 203,24 Milliarden BRL, gegenüber 206,01 Milliarden BRL im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at