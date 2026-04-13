Vale Aktie
WKN: 897136 / ISIN: BRVALEACNOR0
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13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Vale SA präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Vale SA präsentiert in der voraussichtlich am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
9 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,60 BRL je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 36,13 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,91 BRL je Aktie erzielt worden waren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Vale SA in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,74 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 48,71 Milliarden BRL im Vergleich zu 47,41 Milliarden BRL im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 22 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 10,86 BRL, gegenüber 3,24 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 23 Analysten durchschnittlich auf 214,58 Milliarden BRL geschätzt, nachdem im Vorjahr 213,60 Milliarden BRL erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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