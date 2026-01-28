Erste Schätzungen: Vale verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Vale stellt voraussichtlich am 12.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,590 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Vale -0,190 USD je Aktie verloren.

Im abgelaufenen Quartal soll Vale nach den Prognosen von 11 Analysten 10,85 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 6,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,18 Milliarden USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 23 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,00 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 1,37 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 24 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 38,00 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 38,21 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at