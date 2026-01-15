Valero Energy Aktie

Valero Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 908683 / ISIN: US91913Y1001

15.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Valero Energy informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Valero Energy wird voraussichtlich am 29.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 18 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 3,11 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 253,41 Prozent erhöht. Damals waren 0,880 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 29,03 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 5,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 30,73 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 19 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 9,87 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 8,58 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 121,53 Milliarden USD, gegenüber 129,78 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Valero Energy Corp.

Analysen zu Valero Energy Corp.

Newssuche

Aktien in diesem Artikel

Valero Energy Corp. 158,60 -0,09% Valero Energy Corp.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX im Minus -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie Aktienmarkt kommt am Freitag kaum vom Fleck, während der deutsche Leitindex abgibt. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

