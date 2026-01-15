Valero Energy Aktie
WKN: 908683 / ISIN: US91913Y1001
|
15.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Valero Energy informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Valero Energy wird voraussichtlich am 29.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 18 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 3,11 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 253,41 Prozent erhöht. Damals waren 0,880 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 29,03 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 5,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 30,73 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 19 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 9,87 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 8,58 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 121,53 Milliarden USD, gegenüber 129,78 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
