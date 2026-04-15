Erste Schätzungen: Valero Energy informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Valero Energy äußert sich voraussichtlich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 18 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 3,20 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Valero Energy -1,900 USD je Aktie verloren.

Valero Energy soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 31,37 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30,27 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 19 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 21,21 USD im Vergleich zu 7,57 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 128,78 Milliarden USD, gegenüber 122,72 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at