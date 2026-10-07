Valero Energy Aktie
WKN: 908683 / ISIN: US91913Y1001
|
07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Valero Energy verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Valero Energy lädt voraussichtlich am 22.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
18 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 19,71 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 458,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 3,53 USD erwirtschaftet wurden.
9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 26,99 Prozent auf 40,88 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 32,19 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 49,99 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 7,57 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 154,66 Milliarden USD, gegenüber 122,72 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Valero Energy Corp.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Valero Energy verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
02.10.26
|S&P 500-Wert Valero Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Valero Energy-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
30.09.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 legt zum Start des Mittwochshandels zu (finanzen.at)
|
25.09.26
|S&P 500-Titel Valero Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Valero Energy von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
25.09.26
|NYSE-Handel: S&P 500 notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
|
24.09.26
|Handel in New York: S&P 500 verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
|
22.09.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
21.09.26
|Gewinne in New York: S&P 500 schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Valero Energy Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Valero Energy Corp.
|380,30
|2,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX tiefrot -- DAX rutscht ab -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch klar nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt gerät derweil ins Stocken. Die US-Börsen geben am Mittwoch nach. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.