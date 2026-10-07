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WKN: 908683 / ISIN: US91913Y1001

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07.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Valero Energy verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Valero Energy lädt voraussichtlich am 22.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

18 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 19,71 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 458,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 3,53 USD erwirtschaftet wurden.

9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 26,99 Prozent auf 40,88 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 32,19 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 49,99 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 7,57 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 154,66 Milliarden USD, gegenüber 122,72 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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