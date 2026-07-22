Erste Schätzungen: Valeura Energy stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Valeura Energy öffnet voraussichtlich am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,615 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,070 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 259,8 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 185,9 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,06 USD je Aktie, gegenüber 0,290 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 625,2 Millionen USD. Im Vorjahr waren 843,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at