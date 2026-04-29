Valeura Energy Aktie

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WKN DE: A1JKQ1 / ISIN: CA9191444020

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29.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Valeura Energy stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Valeura Energy wird voraussichtlich am 14.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,130 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,190 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 92,3 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 214,0 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,909 USD, gegenüber 0,290 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 624,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 843,5 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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