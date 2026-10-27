Valeura Energy Aktie
WKN DE: A1JKQ1 / ISIN: CA9191444020
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27.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Valeura Energy verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Valeura Energy wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,343 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Valeura Energy ein EPS von 0,210 CAD je Aktie vermeldet.
Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 196,1 Millionen USD für Valeura Energy, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 216,6 Millionen CAD erzielt wurde.
Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,32 USD, gegenüber 0,290 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 711,8 Millionen USD im Vergleich zu 843,5 Millionen CAD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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