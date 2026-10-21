Erste Schätzungen: Valiant stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Valiant präsentiert voraussichtlich am 05.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 3,02 CHF je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Valiant 2,21 CHF je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Valiant 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 137,1 Millionen CHF verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 21,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Valiant 175,6 Millionen CHF umsetzen können.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 10,51 CHF, gegenüber 9,80 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 552,1 Millionen CHF geschätzt, nachdem im Vorjahr 724,5 Millionen CHF erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at