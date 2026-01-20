Erste Schätzungen: Valiant verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Valiant gibt voraussichtlich am 04.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 3,06 CHF je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,87 CHF je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 33,09 Prozent auf 135,5 Millionen CHF. Im Vorjahresviertel hatte Valiant noch 202,4 Millionen CHF umgesetzt.

5 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 10,13 CHF je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 9,52 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 548,2 Millionen CHF, gegenüber 848,5 Millionen CHF im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at