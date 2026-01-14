Erste Schätzungen: Valley National Bancorp (VNB) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Valley National Bancorp (VNB) wird voraussichtlich am 29.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 14 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,288 USD. Dies würde einem Zuwachs von 44,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Valley National Bancorp (VNB) 0,200 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 525,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 40,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 886,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,970 USD, gegenüber 0,690 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 2,01 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 3,58 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at